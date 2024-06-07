Найближчим часом ситуація зі світлом у Києві та області зміниться — нардеп

Найближчим часом покращиться ситуація із постачанням електроенергії у Києві та у Київській області.

Про це розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі КИЇВ24.

Кучеренко зазначив, що розподіл сукупного обсягу електроенергії відбувався несправедливо, і в першу чергу від цього страждали Київ та Київська область. Протягом останніх 10 днів стало очевидним, що ситуація в столиці та області є аномальною, адже відключення електроенергії тривали по 15-18 годин на добу.

"У нас буквально найближчим часом значно покращиться ситуація із постачанням електроенергії і в місті, і в області. І це плюс. Бо очевидним стало те, що несправедливо ділиться оцей сукупний обсяг електроенергії, і в першу чергу страждав Київ і Київська область", - сказав Кучеренко.

Народний депутат підкреслив, що такі тривалі відключення електроенергії в Києві та області є неприпустимими, і ця проблема потребувала негайного вирішення.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС вночі проти 8 червня. Це ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Втім, графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.