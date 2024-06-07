Найближчим часом ситуація зі світлом у Києві та області зміниться — нардеп

Київ та область очікують покращення ситуації з електропостачанням найближчим часом.
Найближчим часом покращиться ситуація із постачанням електроенергії у Києві та у Київській області.
Про це розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі КИЇВ24.
Кучеренко зазначив, що розподіл сукупного обсягу електроенергії відбувався несправедливо, і в першу чергу від цього страждали Київ та Київська область. Протягом останніх 10 днів стало очевидним, що ситуація в столиці та області є аномальною, адже відключення електроенергії тривали по 15-18 годин на добу.
"У нас буквально найближчим часом значно покращиться ситуація із постачанням електроенергії і в місті, і в області. І це плюс. Бо очевидним стало те, що несправедливо ділиться оцей сукупний обсяг електроенергії, і в першу чергу страждав Київ і Київська область", - сказав Кучеренко.
Народний депутат підкреслив, що такі тривалі відключення електроенергії в Києві та області є неприпустимими, і ця проблема потребувала негайного вирішення.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС вночі проти 8 червня. Це ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Втім, графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.
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