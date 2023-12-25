Найбільший тризуб з дідухів: у Києві на Різдво встановили рекорд України (фоторепортаж)

В Києві у Національному музеї народної архітектури та побуту України на Різдво, 25 грудня, створили незвичайний тризуб із дідухів, встановивши рекорд України.

Висота композиції з дідухів із пшеничних колосків складає 7,5 метра.

"Такого велетня створив десантник, командир відділення у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити. Допомагала йому формувати композицію із дідухів 95-річна майстриня з соломоплетіння Пелагея Живко з Львівщини", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Нагадаємо, у зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, усі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

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