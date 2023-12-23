Найбільший тризуб з дідухів: у Києві на Різдво фіксуватимуть незвичайний рекорд (фото)

За попередніми замірами, композиція з дідухів із пшеничних колосків має заввишки 7,5 метра.

На Різдво у Києві фіксуватимуть чудовий рекорд – "Найбільший тризуб з дідухів".

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.

"Такого велетня створив десантник, командир відділення у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити. Допомагала йому формувати композицію із дідухів 95-річна майстриня з соломоплетіння Пелагея Живко з Львівщини", – розповіла Вєтрова.

Найбільший тризуб з дідухів / Фото: Лана Вєтрова

За попередніми замірами, композиція з дідухів із пшеничних колосків має заввишки 7,5 метрів. Точні заміри робитимуться на місці.

Реєстрація рекорду Українивідбудеться 25 грудня об 11:00 на території Національного музею народної архітектури та побуту України, експозиція “Середня Наддніпрянщина” поблизу церкви (Київ, вул. Академіка Тронька, 1).

Нагадаємо, у зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, усі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

Читайте також: