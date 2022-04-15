Найбільше жертв - у Бучі: у Київській області уже знайшли 900 вбитих росіянами цивільних громадян

В Київській області було тимчасово окуповано 180 населених пунктів, повідомив очільник поліції Київщини.

Станом на 15 квітня у Київській області виявили 900 жертв, які були вбиті російськими солдатами під час окупації.

Про це на брифінгу у п'ятницю, 15 квітня, повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

Очільник поліції Київщини зазначив, тіла знайдених цивільних передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду. Нєбитов додав, що, на жаль, це не остаточна цифра жертв, триває розбір завалів у Макарові та Бородянці.

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"Сьогодні буде перейдена межа у 900 загиблих цивільних людей – підкреслюю, цивільних – тіла яких ми виявили та передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду. Всі ці люди загинули від рук російської армії. Найбільше жертв у Бучі – більше 350 тіл загиблих. Значно менше у Вишгородському та Броварському районах. Розбір завалів у Макарові та Бородянці продовжується, ми впевнені, що там під завалами ще є тіла загиблих", - сказав Нєбитов.

За словами Нєбитова, в Київській області було тимчасово окуповано 180 населених пунктів.

"Дуже багато масових захоронень. Більша частина людей убиті зі стрілецької зброї. У Бучі виявлено 2 великі братські могили, 40 тіл у першій та 57 – у другій. З 40 тіл у першій могилі 95% убиті зі снайперської або стрілецької зброї. Людей просто розстрілювали на вулицях, і це зафіксовані факти, є покази свідків та відео", - додав він.

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