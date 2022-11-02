Навколо Києва нарощують систему оборонних рубежів

Навколо Києва триває вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ.

Належна інженерна підготовка позицій є одним із найважливіших факторів оборони та успішного знищення противника.

"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу. Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ", - зазначив командувач Угруповання сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Небезпека з боку Білорусі

Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що російські чи російсько-білоруські війська справді можуть знову зайти до України з півночі. Однак цього разу вони, ймовірно, підуть не на Київ, розуміючи беззмістовність цього, а на Львів – для того, щоб перерізати шляхи постачання озброєння з Польщі до України.

У Генштабі ЗСУ повідомили про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Коментуючи зростання військової активності в Білорусі (перекидання військ і техніки), військовий експерт Петро Черник сказав, що Білорусь може готуватися до нападу.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія справді зараз перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім недостатньо для формування ударних угруповань, які могли б здійснити наступ.

У середу, 2 листопада, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Москва та Мінськ розпочали підготовку до спільних навчань "Щит Союзу-2023".

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