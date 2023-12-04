Навів ракетний удар по університету Шевченка у Києві: СБУ затримала зрадника – фото

Правоохоронці затримали у Києві ще одного зрадника.

СБУ затримала агента ФСБ, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Також агент РФ розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території Києва та Житомирщини.

Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник "втемну" використовував своїх родичів, які там проживали. А у Києві – самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни.

За даними слідства, підозрюваний наприкінці грудня 2022 року під час перетину білорусько-російського кордону на фільтраційному посту погодився співпрацювати з ФСБ.

Затримання та обшуки у агента РФ, який навів ракетний удар по Києву

Затримання та обшуки у агента РФ, який навів ракетний удар по Києву

Затримання та обшуки у агента РФ, який навів ракетний удар по Києву

За декілька днів Київ зазнав масованої ракетної атаки. Під обстріл потрапили два райони, у тому числі ворог намагався вдарити по будівлі з українськими військовослужбовцями. Саме її місце розташування передав підозрюваний.

"Після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили до України для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресорки", - розповіли в СБУ.

Через деякий час чоловік повернувся до України. Він разом зі своєю дружиною побував на місці "прильоту" та сказав їй, що причетний до ракетної атаки.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено прапор країни-агресора, документи на отримання російського громадянства, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Львівщині викрили співробітника митниці, який продавав так звану "гуманітарку" (фото).

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