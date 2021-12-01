Навіть без розблокування смартфона: у Києві з’явиться можливість по-новому оплачувати проїзд у транспорті

Навіть без розблокування смартфона: у Києві з’явиться можливість по-новому оплачувати проїзд у транспорті

У Києві в наземному транспорті можна буде оплатити проїзд банківською карткою.

У Києві на початку 2022 року з’явиться можливість оплати банківською карткою в маршрутках, тролейбусах і трамваях.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич в інтерв'ю Mind.ua.

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Він пояснив, що справжність банківської картки перевіряється протягом 3-4 секунд, транспортної - 0,3 секунди. А під час великого пасажиропотоку навіть ці 3,7 секунди можуть призвести до черг.

"У І кварталі 2022 року хочемо запустити цифрову картку й можливість оплати банківською в наземному транспорті. Зараз доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд", - сказав Петро Оленич.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2022 року проїзд у транспорті Києва мав здорожчати у два з половиною рази.

Але мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

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