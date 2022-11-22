Навіщо потрібні стабілізаційні відключення світла: в Київській військовій адміністрації пояснили

В Київській області тривають стабілізаційні вимкнення електроенергії. Відбувається це через те, що російські окупанти через обстріли зменшили пропускну здатність електромереж.

В Київській області продовжуються стабілізаційні відключення світла. Потрібно це для того, щоб налагодити постачання електроенергії, поки йде ремонт.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

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Як зазначається, стабілізаційні відключення світла потрібні, щоб налагодити постачання електроенергії, поки йде ремонт. Для цього прокладають тимчасові схеми підключення електроенергії від справної магістральної інфраструктури до понижуючих підстанцій.

“Інакше було б неможливо доставляти весь потрібний об’єм там, де зараз для цього майже немає місця. Тримаймо цивільний фронт. Не забуваймо про економію електрики, коли вона є”, - наголосили в Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про стабілізаційні відключення світла

Під час масованих ракетних атака Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі. Зокрема, страждають електростанції. Після масованих обстрілів по всій території України почали вимикати світло, щоб стабілізувати систему і зменшити навантаження.

Особливо складна ситуація в Києві та області, на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині.

Проте пізніше стало відомо, що за таким сценарієм нам жити ще не один місяць. Відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року. Це сталося через постійні російські обстріли нашої енергетичної системи.

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