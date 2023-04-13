Навчання у школах Києва рекомендують завершити у червні: у КМДА назвали дату

У Департаменті освіти і науки зазначають, що під час канікул необхідно продовжувати надавати учням психологічну допомогу та соціально-емоційну підтримку.

Департамент освіти і науки КМДА рекомендує завершити освітній процес у школах Києва 30 червня.

Відповідний документ Департаменту оприлюднив у Facebook.

У Департаменті нагадали, що постановою Кабміну від 24.06.2022 N 711 визначено, що освітній процес у 2022/2023 навчальному році триватиме до 30 червня.

Школам Києва пропонують:

внести зміни до роботи закладу освіти, створивши умови для очного навчання більшої кількості учнів: перенести початок уроків на більш ранній час (у зв'язку зі збільшенням світлового дня), щоб організувати проведення уроків у декілька змін;

змінити у травні-червні (для подолання "освітніх розривів", поглиблення та систематизації знань учнів випускних 9-х та 11-х класів) звичну класно-урочну систему на індивідуалізоване групове навчання;

завершити навчання за класно-урочною системою 16 червня Днем останнього дзвоника;

застосувати з 19 по 30 червня гнучкий та диференційований підхід до кожного учня з усіх предметів (проведення індивідуальних та групових компенсаторних занять/консультацій тощо за окремим графіком);

видати випускникам 9-х та 11-х класів документи про освіту 21-23 червня.

Також повідомляється, що у період з 8 по 19 травня Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проведе повторне моніторингове дослідження знань учнів 8-х та 10-х класів у формі онлайн-тестування з п'яти навчальних предметів: українська мова, математика, історія, фізика, хімія.

Таке дослідження проводять з метою виявлення можливих "знаннєвих розривів" з базових тем, що виникли у зв'язку з реаліями воєнного стану.

Департамент також звертає увагу, що під час канікул необхідно продовжити роботу, спрямовану на психологічну допомогу та соціально-емоційну підтримку учнів.

Нагадаємо, мешканці Києва зможуть відвідати нічні богослужіння на Великдень.

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