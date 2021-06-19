У метро Києва знайшли тисячі вірусів: яких правила потрібно дотримуватися, аби не заразитися

Скільки б в підземці не було вірусів, ніколи не можна забувати про правила гігієни.

У київському метро тисячі бактерій і вірусів, проте людині вони не є небезпечними, якщо дотримуватися правил гігієни.

Про це ТСН.ua розповіли співробітники Інституту молекулярної біології і генетики.

Навіть з урахуванням того, що вчені нещодавно знайшли в столичній підземці тисячі нових вірусів і сотні бактерій, їздити в ній безпечно.

“Коли ти торкаєшся до поверхні, а потім нею не торкаєшся очей, або в тебе немає якихось відкритих ран — це не є само по собі небезпечно. Також це залежить від конкретного стану конкретної людини. Ви якщо навіть обличчям обітретесь в метро, це не значить, що ви там щось спровокуєте. Це хіба що у вас там відкрита рана на обличчі. Правила гігієни не змінилися. Так само треба мити руки перед їжею, так само не совати пальці в очі”, — пояснює молодша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики Аліна Фролова.

Нагадаємо, що в у київському метро вчені виявили нові віруси і бактерії. Найпоширенішими мікроорганізмами в підземці виявилися бактеріофаги — віруси, що вражають бактеріальні клітини.

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