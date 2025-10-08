Екран вирішує: IPS, OLED чи mini-LED? Експертні поради Фокстрот на вибір ноутбука

Реклама

Сьогодні на ринку домінують три ключові технології: IPS, OLED та mini-LED. Кожна має свої сильні та слабкі сторони. Разом із експертами Фокстрот розбираємо, що обрати у 2025 році.

IPS (In-Plane Switching): перевірений часом стандарт

Технологія IPS - це свого роду "робоча конячка" у світі дисплеїв. Вона використовує рідкі кристали і зовнішнє підсвічування, що дозволяє досягати хороших кутів огляду та точної передачі кольору.

Головна перевага IPS-панелей - їхня універсальність, надійність і доступність. Проте є і компроміси. Контрастність у таких екранів середня, а чорний колір через постійне підсвічування виглядає швидше темно-сірим.

У результаті IPS-ноутбук стане чудовим вибором для тих, кому потрібний надійний інструмент для широкого кола завдань без переплати преміальних функцій.

OLED (Organic Light-Emitting Diode): вибір перфекціоніста

Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED) – вершина технологій для відображення контенту. Їхня ключова особливість — кожен піксель світиться самостійно. Це створює неймовірно глибоке та живе зображення.

Такі характеристики роблять їх ідеальним інструментом для професіоналів, які працюють із візуальним контентом.

Проте за преміальну якість доводиться платити. OLED-ноутбуки коштують дорожче, а також схильні до ризику вигоряння пікселів при довгому відображенні статичних елементів, наприклад, панелі завдань.

Mini-LED: яскравий компроміс нового покоління

Технологія mini-LED – еволюція класичних LCD-екранів, що наближає їх за якістю до OLED. В основі лежить та сама IPS-матриця, але підсвічування реалізовано інакше.

Головний козир mini-LED – висока пікова яскравість, що часто перевищує 1000 ниток, що ідеально для перегляду HDR-контенту. Контрастність значно вища, ніж у звичайних IPS-панелей, а ризик вигоряння мінімальний.

Ноутбуки з mini-LED коштують дорого, а на стику яскравих і темних об'єктів може з'являтися невеликий світлий ореол (ефект «halo»).

Чек-лист для перевірки в залі: як оцінити екран «наживо»

Теорія це добре, але остаточне рішення краще приймати після особистого знайомства з пристроєм. У магазині Фокстрот представлено великий асортимент моделей, що дозволяє підібрати оптимальний пристрій. Достатньо попросити консультантів допомогти протестувати декілька ключових параметрів, щоб переконатися у правильності вибору:

Яскравість. Попросіть виставити значення максимум. Для комфортної роботи в приміщенні достатньо 300 нит, але якщо планується використовувати ноутбук біля вікна або на вулиці, краще шукати моделі від 400 нит.

Антивідблиску покриття. Подивіться на екран під різними кутами та оцініть кількість відображень. Глянцеві дисплеї дають соковитішу картинку, але сильно бликують. Матові - майже не відображають світло, але зображення може здатися менш контрастним.

ШИМ. Зменшіть яскравість до 20–30% та подивіться на дисплей через камеру смартфона. Якщо на екрані видно смуги, що біжать, значить, присутній мерехтіння, яке може викликати втому очей. Не всі користувачі чутливі до ШИМ, але краще особисто переконатися, чи це стосується вас.

Колірне охоплення. Відкрийте якісне, яскраве зображення. Кольори мають бути природними та насиченими. Для професійних завдань у характеристиках варто шукати покриття 100% sRGB, а краще DCI-P3 або Adobe RGB.

Найважливіша порада від експертів Фокстроту – порівняйте кілька ноутбуків з різними екранами поряд. Поставте їх пліч-о-пліч, відкрийте однакове відео в 4K і довіртеся своїм очам. Вони – топовий індикатор якості.

Зрештою, немає універсально «кращого» екрана. Визначте пріоритети, скористайтеся нашим чек-листом та приходьте до Фокстроту, щоб знайти свій ідеальний ноутбук.