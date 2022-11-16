"Наступні дні будуть важкими": українців попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні

Українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Станом на ранок 16 листопада у Києві після масованої ракетної атаки РФ, від якої постраждали всі регіони України, спеціалісти відновили живлення об‘єктів критичної інфраструктури. Водночас мешканцям усіх регіонів треба бути готовими до тривалих відключень світла.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації та голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників всіх комунальних служб міста Києва на даному етапі живлення об‘єктів критичної інфраструктури – відновлено. Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Графіки відключень електроенергії у Києві наразі не є актуальними. Станом на ранок у столиці та Київській області досі застосовуються екстрені відключення світла.

Своєю чергою, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що наступні декілька дні будуть важкими.

"Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", - сказав він в ефірі телемарафону.

Володимир Кудрицький запевнив, що в "Укренерго" є план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші. Водночас наголосив, що українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Атака РФ 15 листопада

Російські окупаційні війська 15 листопада масовано атакували ракетами критичну інфраструктуру та житлові будинки в Україні. У результаті ракетних ударів найскладніша нині ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах. Для стабілізації енергосистеми Укренерго було застосовано аварійні графіки відключень, щоб запобігти повному знеструмленню країни.

Станом на вечір 15 листопада у більшості регіонів було відновлено подавання світла. Найбільші проблеми все ще були у Львівській та Хмельницькій областях. На Харківщині без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів.

У результаті атаки РФ на Київ було зафіксовано два прильоти в Печерському районі. Окупанти влучили у два п'ятиповерхові будинки. Внаслідок цього в них спалахнули пожежі.

Також є ще один приліт у Печерському районі. Теж влучання в багатоповерховий будинок. О 17:02 Кличко повідомив, що на Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Після атаки було ухвалено рішення що заклади освіти Київської області працюватимуть дистанційно до кінця тижня.

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