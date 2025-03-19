Наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки

У трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків.
У наслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.
Про це інформує в.о. начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.
За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків.
Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.
Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу.
У Бориспільському районі - пошкоджено приватний будинок.
Всі оперативні служби працюють на місцях ворожої атаки
Більш детальна інформація згодом.
Нагадаємо, що раніше ворог влучив "Шахедом" у лікарню в Сумах. Також відбулися удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.
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