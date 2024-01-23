Наслідки ранкового обстрілу Києва: чоловіку відірвало руку, двоє людей – в операційній

Внаслідок ракетної атаки до лікарень Києва госпіталізували 13 людей, серед них троє дітей. Чотирьох з постраждалих доправили до Олександрівської лікарні. Один чоловік втратив руку. Його прооперували.

Про стан пацієнтів, постраждалих через ранковий обстріл Києва 23 січня, розповів завідувач відділення політравми Євген Баценко, передає "Вечірній Київ".

"Вранці доставили чотирьох постраждалих різного ступеня тяжкості. Двоє перебувають у важкому стані в операційній, ще двоє — у середньому. Госпіталізованим надається необхідна допомога", — розповів Баценко.

За його словами, серед постраждалих унаслідок обстрілу — двоє жінок і двоє чоловіків віком від 45 до 71 року. Всі вони кияни. З якого району доставили постраждалих, Баценко не повідомив. Він лише додав, що двоє пацієнтів, які перебувають у стані середньої тяжкості, знаходяться в шоковому стані.

Загалом від російського удару по столиці 23 січня постраждали 20 людей. Пошкодження уламками збитих ракет зафіксували у п’яти районах Києва: Дарницькому, Святошинському, Солом’янському, Печерському та Шевченківському.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усі деталі про ракетний удар по Києву.