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Наслідки ракетної атаки на Київщину: місцева влада озвучила збитки (фото)

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Наслідки ракетної атаки на Київщину: місцева влада озвучила збитки (фото)

Наслідки ворожої ракетної атаки на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків у домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.

У Київській області внаслідок ракетної атаки російських військ уранці 11 листопада пошкоджень зазнали 18 приватних житлових будинків.

Про це очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

"Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків у домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", – зазначив він.

Наслідки ворожої ракетної атаки на Київщину / Фото: поліція Київської області / ©
Наслідки ворожої ракетної атаки на Київщину / Фото: поліція Київської області

Місцева влада збирає всю інформацію про пошкодження, щоб оперативно надавати необхідну допомогу людям, чиє майно постраждало.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися фото наслідків ракетної атаки у Київській області.

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Дата публікації
Перегляди
1096
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