Наслідки ракетного удару по Київщині: є постраждалі (деталі, фото)

Поліція Київщини зафіксувала наслідки ракетного ворожого обстрілу. Сьогодні, 21 березня, країна-агресорка РФ завдала чергового удару по Київській області. Правоохоронці задокументували низку воєнних злочинів.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Станом на вечір четверга зафіксовано пошкодження:

шістьох багатоквартирних будинків;

73 приватних будинків;

двох приміщень освітніх закладів;

14 транспортних засобів.

Четверо людей зазнали тілесних ушкоджень.

На місцях вчинення воєнних злочинів працювали поліцейські, вибухотехніки та працівники ДСНС.

Четверо мешканців Київщини зазненали тілесних ушкоджень / Фото: поліція Київської області

"Не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте до найближчого укриття! Зберігайте спокій, будьте пильні, бережіть себе та своїх близьких", – йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Поліція Київщини зафіксувала наслідки ракетного ворожого обстрілу / Фото: поліція Київської області

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом і в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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