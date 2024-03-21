Наслідки ракетного удару по Київщині: є постраждалі (деталі, фото)

Четверо мешканців Київської області зазнали тілесних ушкоджень.
Поліція Київщини зафіксувала наслідки ракетного ворожого обстрілу. Сьогодні, 21 березня, країна-агресорка РФ завдала чергового удару по Київській області. Правоохоронці задокументували низку воєнних злочинів.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Станом на вечір четверга зафіксовано пошкодження:
- шістьох багатоквартирних будинків;
- 73 приватних будинків;
- двох приміщень освітніх закладів;
- 14 транспортних засобів.
Четверо людей зазнали тілесних ушкоджень.
На місцях вчинення воєнних злочинів працювали поліцейські, вибухотехніки та працівники ДСНС.
"Не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте до найближчого укриття! Зберігайте спокій, будьте пильні, бережіть себе та своїх близьких", – йдеться у повідомленні поліції Київщини.
Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"
Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом і в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.
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