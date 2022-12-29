Вибиті вікна та двері, пошкоджена покрівля: з'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Київщині

Люди вже наводять лад біля своїх будинків.

Очільник Київської військової адміністрації Олексій Кулеба оприлюднив фото наслідків масованого ракетного удару по Бучанському району Київщини.

У Telegram-каналі Кулеба повідомив, у будинках вибиті вікна та двері, у деяких — покрівля. Але головне, що обійшлося без постраждалих.

"Київщина. Бучанський район. Це наслідки ранкового ракетного удару країною-терористом. У будинках вибиті вікна та двері, у деяких — покрівля. На щастя, без постраждалих", - написав він.

На місцях працюють усі необхідні служби. Комісія обстежує пошкоджене майно і складає відповідні акти.

"Люди вже наводять лад біля своїх будинків. Знову і знову пересвідчуюся, що ворог може нас обстрілювати, проте йому не зламати і не залякати українців. Кожного дня ми стаємо сильнішими", підсумував він.

Нагадаємо, 29 грудня українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети із понад 69 запущених.

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