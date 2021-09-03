Наслідки масштабної пожежі в костелі Святого Миколая: фото та відео

Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення храму та орган.

Внаслідок масштабної пожежі, яка пізно ввечері у п'ятницю, 3 вересня, виникла у католицькому костелі Святого Миколая у місті Києві, постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган.

Відео інтер'єру храму після пожежі опубліковане в Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка.

Нагадаємо, займання сталося між першим і другим поверхами, в органному залі. Вогонь швидко розповсюдився і перекинувся на покрівлю будівлі.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС міста Києва, о 22.40 пожежу було локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

Вогонь поширився на площу 80 квадратних метрів, полум'я пошкодило внутрішні оздоби храму, постраждав також орган.

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