Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину: поліція оприлюднила деталі та фото

У Фастівському районі 37-річний чоловік отримав травми, його госпіталізували.

У ніч проти 24 березня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Поліція документує наслідки ворожої атаки в області.

Про це повідомила поліція Київської області у соцмережах та оприлюднила світлини.

"Станом на 07:15 у Фастівському районі відбулась пожежа будівельного майданчика площею 200 метрів квадратних та приватного будинку. Загоряння ліквідували вогнеборці. Також пошкоджено будівлю ТЦ, новобудову, приватний будинок та господарчу будівлю. 37-річний чоловік отримав травми, його госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи поліції Київщини та працівники ДСНС.

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину у ніч проти 24 березня / Фото: Поліція Київської області

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину у ніч проти 24 березня / Фото: Поліція Київської області

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину у ніч проти 24 березня / Фото: Поліція Київської області

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину у ніч проти 24 березня / Фото: Поліція Київської області

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня у повітряному просторі Києва та передмістя було зафіксовано майже два десятки ворожих безпілотників. Шість із них знищено засобами ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

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