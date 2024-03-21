Наслідки атаки по Київщині: у 6 населених пунктах пошкоджені понад 40 будинків, є поранені

Пошкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. У багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері.

Внаслідок ракетної атаки в Київській області 21 березня є численні пошкодження уламками в шести населених пунктах. Наразі відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомили в Київській ОВА та Офісі генпрокурора.

Під час ранкової масованої ракетної атаки по Київщині в області активно працювали сили ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, однак уламки наробили лиха.

Руйнування на Київщині

Зафіксовані руйнування та пожежі у чотирьох районах Київської області. Йдеться про пошкодження різного ступеня у шести населених пунктах. Так, відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, двох багатоповерхівок, 12 автомобілів.

Пошкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. У багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері.

В одному з населених пунктів Київщини також пошкоджено ліцей: там вибиті вікна.

Пошкоджено також лінії електропередач. До обіду енергопостачання мають відновити.

Руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня / Фото: Київська обласна прокуратура

Пошкоджена маршрутка на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня / Фото: Київська обласна прокуратура

Руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня / Фото: Київська обласна прокуратура

Поранені на Київщині

Внаслідок падіння уламків збитих ракет на Київщині є постраждалі. Станом на 9:30 відомо про чотирьох постраждалих людей. Одна з них госпіталізована до лікарні. Люди зазнали поранень і травм різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога.

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Прокуратура почала розслідування

В Офісі генпрокурора повідомили, що на Київщині прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки ракетної атаки. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

В ОГ також повідомили, що уламки ворожих повітряних цілей у декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспорт.

На місцях влучань спалахнули пожежі, які вже локалізували працівники ДСНС.

Нагадаємо, російська армія влаштувала ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Сили ППО уразили приблизно 30 ворожих ракет. Влучань не зафіксовано, однак уламки завдали руйнувань. У столиці постраждали 13 людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Постраждали люди, поруйновані будинки і авто! Прямі ввімкнення з місць влучання уламків у Києві

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