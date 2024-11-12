Наслідки атаки на Київську область: пошкоджені 10 будинків і не тільки (фото)

Росіяни влаштували чергову атаку безпілотниками на Київську область у ніч проти 12 листопада. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з населених пунктів є пошкодження.

Про це повідомили в Київській ОВА та в обласній поліції.

У військовій адміністрації заявили про чергову масовану нічну атаку ворога за допомогою безпілотників на Київщину. Тривога тривала дев’ять годин.

"В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні", – поінформували в ОВА.

Однак внаслідок падіння уламків збитих дронів у одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, одне авто, паркани, дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.

В ОВА пообіцяли спільно з районом та громадою надати всю необхідну допомогу власникам пошкодженого житла для його відновлення.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

У поліції Київщини опублікували фото з місць падіння уламків ворожих безпілотників.

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 12 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 12 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 12 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 12 листопада / Фото: Нацполіція України

До слова, ворог завдав ракетного удару по Харкову. Постраждали троє мирних жителів.

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