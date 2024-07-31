Наслідки атаки на Київщину: стало відомо про численні пошкодження

Уламки ворожих цілей пошкодили 16 житлових будинків і не тільки.

Внаслідок атаки дронами по Київській області в ніч проти 31 липня уламки ворожих цілей завдали пошкоджень житловим будинкам, адмінбудівлі та підприємству.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко опублікував оновлену інформацію щодо нічної атаки на Київщину. Він повідомив, що наразі оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого нальоту.

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Так, у п’яти районах Київської області зафіксовані пошкодження.

"Вже відомо про пошкодження внаслідок падіння уламків 16 приватних будинків, 4 господарських споруд, одного підприємства, адміністративної будівлі та автомобіля", – вказано в заяві.

Нагадаємо, РФ уночі влаштувала одну з наймасованіших атак дронами по Київщині від початку війни. Тривога в регіоні тривала сім годин. Сили ППО збили там близько 40 безпілотників.

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