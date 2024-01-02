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Наслідки атаки дронів на Київ: рештки безпілотників упали на відкритій місцевості

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Наслідки атаки дронів на Київ: рештки безпілотників упали на відкритій місцевості

Ворожі дрони знову дошкуляли киянам

Сили ППО відбили атаку на столицю.

Станом на 04:00 в столиці, внаслідок атаки ворожих БпЛА немає критичних руйнувань.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Зафіксовано падіння кількох решток дронів на відкритій місцевості.  Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, де впали уламки після ворожої атаки на столицю

Додамо, що у Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА

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