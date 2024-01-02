Наслідки атаки дронів на Київ: рештки безпілотників упали на відкритій місцевості

Станом на 04:00 в столиці, внаслідок атаки ворожих БпЛА немає критичних руйнувань.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Зафіксовано падіння кількох решток дронів на відкритій місцевості. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, де впали уламки після ворожої атаки на столицю.

Додамо, що у Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА.

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