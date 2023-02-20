Наскрізні вагони в метро Києва: стало відомо, коли їх закуплять

У Київському метрополітені скоро можуть з'явитися нові наскрізні вагони. До початку повномасштабного вторгнення Росії обговорювалась реалізація цього проєкту.

Наскільки зараз реальна його реалізація в інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

"Наразі місто та Київський метрополітен проводять процедуру закупки вагонів коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Має розпочатися другий етап процедури – наприкінці лютого відбудеться аукціон. Згідно з нашими технічними умовами, ми плануємо закупити саме наскрізні вагони. У світі вже мало хто використовує окремі вагони, а наскрізні більш просторі та можуть вмістити більше пасажирів. Ми плануємо отримати 50 наскрізних вагонів – відповідно буде 10 поїздів", - розповів він.

Також, за словами Брагінського, КП зараз готує тендерну документацію на придбання нових вагонів в рамках проєкту "Київський міський електротранспорт".

"Плануємо отримати ще 50 наскрізних вагонів. Після того, як буде обраний переможець аукціону, ми плануємо отримати цю техніку вже через рік, тобто 2024 року", - резюмував начальник КП.

Нагадаємо, японець добровільно 9 місяців прожив у харківському метро і вирішив назавжди переїхати до України.

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