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Насильству в Україні місця не буде: Зеленський - про "п'яні" вечірки, на яких молодики знущалися із дівчат

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Насильству в Україні місця не буде: Зеленський - про "п'яні" вечірки, на яких молодики знущалися із дівчат

Фото: Офіс президента України

Зеленський повідомив, що наразі тривають процесуальні дії у справі про знущання дівчат.

Український президент Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за швидке реагування на "п'яні" вечірки, де молодики знущалися із дівчат та застосовували проти їхньої волі дії сексуального характеру.

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 1 лютого. 

"І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора... Факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде", - наголосив політик.

Що відомо про скандальні "п'яні" вечірки блогерів у Києві 

Нагадаємо, напередодні у Мережі з'явилися відео, на яких група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля. Відео показували на стримах та збирали за це донати. 

1 лютого Нацполція повідомила, що у Києві провели обшуки в організаторів "п’яних вечірок". За даними правоохоронців, уже встановлено фігурантів та місця їхнього перебування. У межах розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні держави.

також відомо, що двом молодикам, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом - видали повістки до військкомату.

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Дата публікації
Перегляди
1658
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