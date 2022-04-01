"Наші війська женуть": Арестович заявив, що штурм Києва окупантами неможливий

На Київському напрямку російські війська проводять часткову ротацію з відведенням військ.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські війська відтискають російських військових подалі від Києва, роблячи фактично неможливим штурм столиці.

Про це Арестович розповів у відеозверненні 1 квітня.

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"На Київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ, перекиданням їх у, ймовірно, зону ООС. Але йому не повністю вдається утримати заслонами ті ділянки, райони і місцевості, які вони хотіли б отримати, щоб забезпечити ротацію", – повідомив радник голови президентського офісу.

"Наші війська женуть його (противника ­– ред.) як на північному заході, так і на північному сході, відсилаючи противника подалі від Києва, і роблячи практично неможливим якийсь там штурм Києва повторний або щось на кшталт того. Ми звільняємо нашу землю, відганяємо ворога", – розповів Арестович.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 1 квітня

Нагадаємо, 31 березня Володимир Зеленський закликав українців проявити стриманість в емоціях та діях щодо звільнення від окупантів низки населених пунктів. Голова держави наголосив, що попереду ще будуть битви, проте про наміри і тактику окупантів владі все відомо.

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