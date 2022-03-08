Наші спецпідрозділи кошмарять їх по ночах, а артилеристи накривають - Веніславський про оборону Києва

Наші спецпідрозділи кошмарять їх по ночах, а артилеристи накривають - Веніславський про оборону Києва

Російські окупанти надалі намагаються захопити Київ, але ЗСУ дають їм гідну відсіч.

Українські захисники побудували надійну лінію оборони Києва і дають гідну відсіч російським загарбникам, які намагаються захопити столицю.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

За його словами, окупанти намагаються обійти Київ із північного заходу і північного сходу, та взяти в напівкільце. Однак ЗСУ побудували дуже надійну лінію оборони.

"Наші спецпідрозділи кошмарять їх по ночах, не дають спати, наші артилеристи їх гарно накривають. Ситуація контрольована. Ми бачимо світло, просвітління і це скоро відчують всі наші громадяни", – сказав він.

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