"Наше сьогодення": яскраве фото бійця ЗСУ в метро розчулило Мережу

У Мережі завірусилася світлина військового Збройних сил України на ескалаторі у метро Києва.

На фото зображений військовий у формі, який піднімається пішки з важким рюкзаком на ескалаторі вгору, який на той момент не працював, а інші люди, цивільні, стоять у черзі на ескалатор, який підніме їх.

Фото вже охрестили "символом року" та "нашим сьогоденням".

Військовий ЗСУ в метро Києва / Фото: Instagram.com/kudrenkobogdan)

Коментарі людей про світлину з військовим:

"Ось так і воюєм, одним комфортно, інші йдуть";

"А я коли дивлюся на це фото, бачу прірву, яка все більше, між тими, хто живе війною, і тими, хто ні";

"Читаю коментарі і розумію як страшно серед вас , поряд з вами жити... З тими хто не бачить , або заплющує очі щоб не бачити, в цій світлині СЕБЕ на ескалаторі праворуч!";

"Дорогу здолає той, хто йде";

"Одні котять під гору світ, а інші стоять осторонь і причитають "куди котиться цей світ";

"Це військові – вони як титани невтомні";

"Надзвичайно символічне фото...на жаль";

"Це фото про вибір".

Нагдаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальні висловлювання колишньої позаштатної радниці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алли Мартинюк щодо мобілізації в Україні.

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