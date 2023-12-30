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"Наше сьогодення": яскраве фото бійця ЗСУ в метро розчулило Мережу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
2 хв
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"Наше сьогодення": яскраве фото бійця ЗСУ в метро розчулило Мережу

Військовий ЗСУ

Влучний кадр зробили у метро Києва.

У Мережі завірусилася світлина військового Збройних сил України на ескалаторі у метро Києва.

На фото зображений військовий у формі, який піднімається пішки з важким рюкзаком на ескалаторі вгору, який на той момент не працював, а інші люди, цивільні, стоять у черзі на ескалатор, який підніме їх.  

Фото вже охрестили "символом року" та "нашим сьогоденням".

Військовий ЗСУ в метро Києва / Фото: Instagram.com/kudrenkobogdan) / ©
Військовий ЗСУ в метро Києва / Фото: Instagram.com/kudrenkobogdan)

Коментарі людей про світлину з військовим:

  • "Ось так і воюєм, одним комфортно, інші йдуть";
  • "А я коли дивлюся на це фото, бачу прірву, яка все більше, між тими, хто живе війною, і тими, хто ні";
  • "Читаю коментарі і розумію як страшно серед вас , поряд з вами жити... З тими хто не бачить , або заплющує очі щоб не бачити, в цій світлині СЕБЕ на ескалаторі праворуч!";
  • "Дорогу здолає той, хто йде";
  • "Одні котять під гору світ, а інші стоять осторонь і причитають "куди котиться цей світ";
  • "Це військові – вони як титани невтомні";
  • "Надзвичайно символічне фото...на жаль";
  • "Це фото про вибір".

Нагдаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальні висловлювання колишньої позаштатної радниці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алли Мартинюк щодо мобілізації в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1240
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