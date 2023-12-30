"Наше сьогодення": яскраве фото бійця ЗСУ в метро розчулило Мережу

Влучний кадр зробили у метро Києва.
У Мережі завірусилася світлина військового Збройних сил України на ескалаторі у метро Києва.
На фото зображений військовий у формі, який піднімається пішки з важким рюкзаком на ескалаторі вгору, який на той момент не працював, а інші люди, цивільні, стоять у черзі на ескалатор, який підніме їх.
Фото вже охрестили "символом року" та "нашим сьогоденням".
Коментарі людей про світлину з військовим:
- "Ось так і воюєм, одним комфортно, інші йдуть";
- "А я коли дивлюся на це фото, бачу прірву, яка все більше, між тими, хто живе війною, і тими, хто ні";
- "Читаю коментарі і розумію як страшно серед вас , поряд з вами жити... З тими хто не бачить , або заплющує очі щоб не бачити, в цій світлині СЕБЕ на ескалаторі праворуч!";
- "Дорогу здолає той, хто йде";
- "Одні котять під гору світ, а інші стоять осторонь і причитають "куди котиться цей світ";
- "Це військові – вони як титани невтомні";
- "Надзвичайно символічне фото...на жаль";
- "Це фото про вибір".
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