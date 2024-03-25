"Нас врятувало диво": викладач показав фото пошкоджень частини художньої академії ім. Бойчука

Внаслідок атаки по Києву постраждала художня академія імені Бойчука.
У Києві внаслідок ракетного удару окупаційної армії РФ 25 березня було зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.
Викладач академії Мирослав Вайда на своїй сторінці у Facebook показав наслідки пошкоджень.
"Ось так із середини зараз виглядає 45-та майстерня в якій я проводив живопис із першокурсниками. В цей момент нелюди поцілили в Академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Нас врятувало диво і те що ми встигли вчасно впасти на підлогу", - повідомив він.
Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих після ракетного удару зросла до 10 – відео з місця атаки.
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