"Нас попросили це зробити": Путін назвав причину, чому війська РФ відійшли від Києва

Очільник країни-агресорки Володимир Путін заявив про те, що РФ прагне до "мирного розв'язання будь-яких суперечок" і нібито саме тому на початку війни у 2022 році війська РФ були відведені від Києва. Таку заяву Путін зробив під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченої питанням мирного врегулювання війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента РФ.

"Фактично був узгоджений проєкт цього договору, але після відведення наших військ з-під Києва - а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладення остаточного договору, - київська влада відмовилися від усіх попередніх домовленостей", - заявив Путін.

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Очільник країни-агресорки додав, що не може розкрити деталі домовленостей, оскільки "це буде не дуже коректно".

Путін заявив, що війну в Україні нібито "розпочав Захід". Він же, на думку кремлівського диктатора, "став втягувати Україну в НАТО", в той час як для Росії нейтральний статус України має "принципове значення".

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

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