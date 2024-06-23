Наруга над могилами "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка: підозрювану помістили до психлікарні

Жінка вчинила наругу над могилами з хуліганських спонукань.

Жінку, яка у Києві вчинила наругу над могилами українських героїв – Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, відправили до психлікарні – там вона перебуватиме 60 діб до 19 серпня.

Про це "Суспільному" повідомили у Київській міській прокуратурі.

Відповідне клопотання до суду подали прокурори.

Нагадаємо, вранці 20 червня український волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, на якому видно, як невідома жінка посеред ночі умисно шкодить могили українських героїв.

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