Наруга над могилами бійців: поліція Києва оголосила про підозру затриманій жінці

Вчора, 20 червня, 60-річна місцева мешканка, перебуваючи на території урочища "Аскольдова могила", вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України, пошкодивши портрети, потрощивши лампадки та позривавши квіти. Затриманій оголосили про підозру.

Про це повідомляє Поліція Києва.

"У ході розшукових заходів поліцейські оперативно розшукали та затримали місцеву мешканку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами зібраних у ході досудового розслідування доказів, слідчі оголосили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 297 ККУ – це наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань", – зазначили у поліції.

В межах розпочатого кримінального провадження призначено всі необхідні експертизи та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Процесуальне керівництво здійснюється Печерською окружною прокуратурою.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 20 червня невідомі розтрощили могили загиблих захисників України "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка на Аскольдовій могилі. Рідні показали, що коїться на місці інциденту.

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