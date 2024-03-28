Нарубали сторічних дубів на 60 мільйонів гривень: злочинну групу викрили у Чорнобильському заповіднику (фото, відео)

Чиновники-спільники вивезли дуби на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Група чиновників держпідприємства організувала незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як повідомляє ДБР, в. о. директора держпідприємства “Північна Пуща” у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП “Північна Пуща”, яке належить до Чорнобильського заповідника.

До виконання свого злочинного плану він залучив трьох цивільних осіб, видав їм спецперепустки на територію заповідника та вказав на ділянку для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби.

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Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Злочинну групу викрили у зоні ЧАЕС / Фото: Державне бюро розслідувань

Виконувачу обов’язків директора держпідприємства “Північна Пуща”, співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у парку КПІ зрізали декілька десятків дерев: "Київзеленбуд" прояснив ситуацію.

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