Народжені під вибухи: котяче сімейство вважають оберегом багатоповерхівки в Ірпені

Повернувшись до розбомбленого під час російських обстрілів району в рідному місті, мешканці п’ятиповерхівки, в яку влучила ракета, знайшли у підвалі кішку з дввома новонародженими кошенятами.

Кошенята в підвалі п’ятиповерхівки в місті Ірпені на Київщині і самі вижили, і стали оберегом для будинку. У цьому переконані тутешні мешканці, які повернулися додому після деокупації і випадково виявили кошенят у дитячому візку в підвалі.

Про те, як попеляста кішка і сама врятувалась, і привела потомство в розпал боїв за Ірпінь, йдеться в сюжеті ТСН.

На вході до підвалу цього будинку - маленький прапорець України. У найгарячіші дні ракетних обстрілів Ірпіня він став прихистком не лише для місцевих жителів.

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Попри висотні будинки навколо, російська ракета влучила у невеликий “жовтий домік", який лагідно називають свій будинок тутешні мешканці. Вона влетіла просто в квартиру на першому поверсі, господар якої саме вийшов з дому і це його врятувало.

Після того "прильоту" ракети більшість жителів покинули будинок. Нині повертаються і не впізнають рідний район, де не залишилося жодного вцілілого будинку.

У підвалі, де досі стоять крісла з дитячими ковдрами, горнята, свічки, серед велосипедів та розкладачок уже понад місяць живе котяче сімейство - попеляста мама-кішка та двоє кошенят.

Її знайшов один з сусідів, коли спустився у підвал забрати дитячий візок. У ньому кішка і народила.

Мешканці кажуть, що коли хатня тваринка приносить приплід під час війни — це до добра. Тепер доглядають за нею цілим будинком — приносять сметану, молоко, котячий корм.

На вулицю кішка з підвалу не виходить, маленьких кошенят на сонце ненадовго виносить одна з мешканок.

Кошенята без мами розглядаються, плутають об’єктив камери із своїм домом і намагаються заскочити всередину. Те, що вони народилися і вижили під час бомбардувань, жителі багатоповерхівки називають дивом і не втрачають надії знайти господаря для кішки. А кошенят готові віддати лише в добрі руки.

Шукають господаря: в Ірпені знайшли кішку з народженими під час обстрілів кошенятами

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