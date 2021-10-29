Народила сина і за 11 днів пішла з життя: подробиці трагічної смерті від коронавірусу вчительки із Києва (фото)

Народила сина і за 11 днів пішла з життя: подробиці трагічної смерті від коронавірусу вчительки із Києва (фото)

У померлої жінки залишилися двоє дітей: донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син.

У Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла 34-річна вчителька англійської мови Ірина Шамота. За 11 днів до смерті вона народила другу дитину, але майже не встигла її побачити. Коли саме не стало жінки – невідомо, але повідомлення про її смерть з'явилося 28 жовтня.

Як написала телеведуча Марічка Падалко, педагогиня працювала у київській середній школі №155, де навчалися її діти.

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Відмовлялася від стаціонарного лікування

Хворобу виявили за кілька тижнів до пологів, але жінка відмовилася від стаціонарного лікування, пишуть "Новини.Live".

Ірина не хотіла афішувати свої проблеми зі здоров'ям, тому про COVID-19 розповіла лише найближчим людям.

Зрештою вона опинилася у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень.

Весь час у лікарні з Іриною перебував її чоловік.

"Прибула до 4-го пологового і зателефонувала, що вона неподалік від мене. Їй сказали лягати в лікарню, але вона відмовилася. Чому так – не знаю і не розумію. Мали ще поговорити з цього приводу, але так і не склалося. Пізніше написала, що їй дуже погано, вона вдома. А вже 18 жовтня написала в інстаграм, що 17 жовтня народила хлопчика. Все... Після того на мої повідомлення не відповідала", – розповіла колега та подруга покійної.

У померлої жінки залишилися двоє дітей

У померлої жінки залишилися двоє дітей: донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син. Зараз дівчинкою опікується батько, а новонародженого малюка доглядають тітка по татовій лінії та бабуся по матері.

Одна з подруг Ірини переконана, що коронавірус суттєво вплинув на її пологи. За словами жінки, породіллі призначали лікування, але чи дотримувалася вона його – невідомо. Адже мати дбала про здоров'я сина і боялася йому нашкодити.

Її уроки нагадували більше гру

Колеги вчительки розповіли, що у школі вона працювала від 2009 року та дуже дбала про своїх учнів. Її уроки нагадували дітям більше гру, ніж нудні заняття.

"У школі вона працювала з 2009 року. Учні та батьки її любили й поважали. Вона дуже серйозно та відповідально ставилася до роботи, переймалася за кожного учня. Характер бойовий і за своїх "порве". Як вовчиця оберігала учнів, допомагала. Дбала як за своїх рідних. З будь-якою справою могла впоратися. Складнощі - це не про неї, не про її характер”, - розповіла колега Ірини.

Діти, яких вчила Ірина Шамота, та їхні батьки, згадують її лише як добру та чуйну людину.

Учні збирають кошти на допомогу родині вчительки

Зараз у соціальних мережах учні збирають кошти на допомогу родині Ірини Шамоти.

“Впевнений, що не лише в мене, а і в моїх однокласників, найтепліші спогади про Ірину Валеріївну. Зараз у соціальних мережах ми всі збираємо кошти на допомогу її сім'ї. Дуже прикро і боляче втратити таку прекрасну людину. У такі моменти розумієш цінність здоров’я і життя”, - розповів у коментарі виданню "Новини.Live" один із учнів.

Якщо хтось із колишніх учнів має можливість допомогти її родині, є номер карти її чоловіка: 5354 3210 1991 5272 (Укрсіббанк).

Нагадаємо, нині столичні лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, та закликають вакцинуватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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