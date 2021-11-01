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Народила сина і за 11 днів пішла з життя: у Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу

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© Фото з соціальних мереж
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© Марічка Падалко / Facebook
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У жінки залишилися двоє дітей: донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син.

У Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу.

Ірина Шамота народила здорову дитину, але сама не пережила COVID-19 та пішла з життя за 11 днів після пологів.

За даними знайомих родини, чоловік Ірини Юрій нині без роботи. Він весь останній час перебував з дружиною у лікарні.

У померлої жінки залишилися двоє дітей: донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син. Зараз дівчинкою опікується батько, а новонародженого малюка доглядають тітка за татовою лінією та бабуся за матір'ю.

Якщо хтось має можливість допомогти родині вчительки, публікуємо номер карти її чоловіка

5354 3210 1991 5272 (Укрсіббанк).

Нагадаємо, нині столичні лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, та закликають вакцинуватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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