Народила сина і за 11 днів пішла з життя: у Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу

Народила сина і за 11 днів пішла з життя: у Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу

У жінки залишилися двоє дітей: донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син.

У Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу.

Ірина Шамота народила здорову дитину, але сама не пережила COVID-19 та пішла з життя за 11 днів після пологів.

За даними знайомих родини, чоловік Ірини Юрій нині без роботи. Він весь останній час перебував з дружиною у лікарні.

У померлої жінки залишилися двоє дітей: донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син. Зараз дівчинкою опікується батько, а новонародженого малюка доглядають тітка за татовою лінією та бабуся за матір'ю.

Якщо хтось має можливість допомогти родині вчительки, публікуємо номер карти її чоловіка:

5354 3210 1991 5272 (Укрсіббанк).

Нагадаємо, нині столичні лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, та закликають вакцинуватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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