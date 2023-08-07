Нардепу не подобається українізація радянського монумента "Батькіщина-мати"

Голова Українського інституту національної пам’яті (2014–2019 рр), народний депутат України Володимир В'ятрович вважає, що не потрібно українізувати все радянське, зокрема йдеться про монумент "Батьківщина-мати", бо так буде забуватися історія про силу насадження СРСР.

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не говорю, що треба забувати радянське чи російське імперське минуле, але я кажу, треба пам'ятати, як той режим був силою насаджений у нашій країні та своїми репресіями знищував українців. Можливо, саме для того варто пам'ятати про цю історію. Мені не подобається, що ми постфактум і зворотному порядку українізуємо ті чи інші періоди історії, чи історичні пам'ятки. Ця скульптура "Батькіщина-мати" будувалася як типовий класичний зразок радянського монументального мистецтва з чіткою метою – впливати назагал, показувати могутність та пригнічувати людину. Ця скульптура несе певні меседжі й перейменуванням чи прикрашанням тризубом їх не зміниш", - пояснив В'ятрович.

На його думку, після перейменування та перефарбування скульптура чи історічна пам'ятка з будь-якими прикрасами залишається радянською монументальною скульптурою.

На "Батьківщину-мати" встановили тризуб

Нагадаємо, у неділю, 6 серпня, на щит монумента "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб. Раніше на цьому місці був символ СРСР, його днемонтували.

У Росії відреагували на встановлення тризуба на монумент "Батьківщина-мати" у Києві. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна не вміє "любити свою матір" - Батьківщину.

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