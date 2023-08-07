Нардепу не подобається українізація радянського монумента "Батькіщина-мати"

Він вважає, що "скульптура "Батькіщина-мати" будувалася як типовий класичний зразок радянського монументального мистецтва".
Голова Українського інституту національної пам’яті (2014–2019 рр), народний депутат України Володимир В'ятрович вважає, що не потрібно українізувати все радянське, зокрема йдеться про монумент "Батьківщина-мати", бо так буде забуватися історія про силу насадження СРСР.
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я не говорю, що треба забувати радянське чи російське імперське минуле, але я кажу, треба пам'ятати, як той режим був силою насаджений у нашій країні та своїми репресіями знищував українців. Можливо, саме для того варто пам'ятати про цю історію. Мені не подобається, що ми постфактум і зворотному порядку українізуємо ті чи інші періоди історії, чи історичні пам'ятки. Ця скульптура "Батькіщина-мати" будувалася як типовий класичний зразок радянського монументального мистецтва з чіткою метою – впливати назагал, показувати могутність та пригнічувати людину. Ця скульптура несе певні меседжі й перейменуванням чи прикрашанням тризубом їх не зміниш", - пояснив В'ятрович.
На його думку, після перейменування та перефарбування скульптура чи історічна пам'ятка з будь-якими прикрасами залишається радянською монументальною скульптурою.
На "Батьківщину-мати" встановили тризуб
Нагадаємо, у неділю, 6 серпня, на щит монумента "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб. Раніше на цьому місці був символ СРСР, його днемонтували.
У Росії відреагували на встановлення тризуба на монумент "Батьківщина-мати" у Києві. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна не вміє "любити свою матір" - Батьківщину.
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