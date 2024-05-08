Напав на пенсіонерку та пограбував: у Києві затримали злочинця – подробиці

У Києві правоохоронці затримали зловмисника за пограбування 73-річної пенсіонерки у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інформація про пограбування надійшла до чергової частини. Місцева мешканка повідомила, що в під’їзді житлового будинку невідомий штовхнув її та зірвав золотий ланцюжок.

"Ми встановили, що зловмисник почав слідкувати за потерпілою під час поїздки у громадському транспорті, слідував за нею дорогою до її дому та на вході до будинку зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок й втік", - розповів начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак.

Як встановили правоохоронці, підозрюваним виявився 36-річний уродженець Херсонської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві нетверезий водій порушив ПДР та намагався втекти від патрульних (відео).

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