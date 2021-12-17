Напав на конвоїрів і зник: під Києвом затримали підсудного-втікача

Під час виводу підсудного з автозаку, він вдарив жінку-конвоїра, напав на її колегу та втік.

У Броварах під Києвом правоохоронці затримала підсудного, який напав на конвоїрів та втік з-під варти.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

"У Броварах затримали 31-річного уродженця Полтавщини, якого сьогодні доставляли на судове слухання до Броварського міськрайонного суду. Під час виводу підсудного з автозаку, зловмисник вдарив жінку-конвоїра, напав на її колегу та втік", — написав Нєбитов.

За його словами, чоловік раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок, перебував у СІЗО.

"Куди і повернеться. Втім, тепер буде відповідати ще і за напад на працівника поліції та втечу з-під варти", — додав Нєбитов.

Нагадаємо, під Києвом поліція затримала лиходія, який розпилив газовий баллончик у бік мешканців будинку та поліцейських під час виклику. 11 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Вишгород чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а згодом кинувся у бійку.

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