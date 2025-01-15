Чоловік чекав на таксі на зупинці: у Києві затримали трьох підозрюваних у пограбуванні

Оперативники викрили трьох підозрюваних у нападі на 22-річного мешканця столиці. Інцидент стався у Голосіївському районі, де зловмисники силою відібрали у потерпілого верхній одяг, сумку з особистими речами та грошима.

Про це повідомила поліція Києва.

"22-річний потерпілий ввечері знаходився на зупинці громадського транспорту в очікувані таксі та потрапив у поле зору зловмисників. Один з фігурантів підійшов до юнака та повідомив, що теж їде у тому ж напрямку і запропонував їхати разом. Отримавши згоду, він завів хлопця в арку між будинками, де на нього вже чекали ще двоє нападників у масках. Зловмисники схопили потерпілого та, притиснувши до стіни, зірвали з нього куртку та сумку, у якій знаходились особисті речі та близько 30 тисяч гривень. Після скоєного порушники зникли з місця злочину", - заявив начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян.

Розслідування встановило, що троє молодиків віком від 19 до 20 років прибули до столиці з Рівненської та Львівської областей. Вони обманом завели потерпілого у безлюдне місце та пограбували його.

Правоохоронці затримали зловмисників і вилучили у них речі потерпілого. Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану). Двох підозрюваних взято під варту із можливістю внесення застави, третього – відправлено під цілодобовий домашній арешт. Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ спіймала двох паліїв авто військових і волонтерів на Вінниччині.

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