Напад на журналістів у Києві: дізнавачі розпочали кримінальне провадження

Провадження розпочате через перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У Києві за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні, 5 жовтня, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від редактора одного із інтернет-видань про те, що у приміщенні фінансової установи на вулиці Антоновича знімальній групі перешкоджають журналістській діяльності. Для встановлення всіх обставин події на виклик негайно виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Зазначається, що у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи. За версією редакції, інцидент стався після того, як Мецгеру "не сподобалося одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного".

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