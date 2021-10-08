Напад на журналістів "Схем": працівнику охорони "Укрексімбанку" повідомили про підозру

Ймовірно, ідеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова.

За перешкоджання роботі журналістів програми «Схеми» Київська прокуратура повідомила працівнику охорони "Укрексімбанку" про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Як повідомляє УП, ймовірно, йдеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова, якого Наглядова рада банку відсторонила через напад на журналістів програми "Схеми".



"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми», третій особі, а саме працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.



Крім того, повідомили нову підозру іншій службовій особі банку, яка раніше набула статус підозрюваного у цьому провадженні. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).



Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо:

Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.

Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.

Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.

Одному з фігурантів справи про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" вручено повідомлення про підозр

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