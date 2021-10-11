Напад на журналістів "Схем": Мецгер написав заяву на звільнення з посади глави "Укресімбанку"

Заяву за власним бажанням написав сьогодні, 11 жовтня.

Євгеній Мецгер, якому сьогодні обрали запобіжний захід у справі через напад на журналістів "Схем", написав заяву на звільнення з посади голови правління АТ "Укресімбанку". Заяву за власним бажанням написав ввечері сьогодні, 11 жовтня.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, розмістивши фото заяви.

"Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Практично вся моя кар'єра пов'язана з цим банком. Саме тут я почав працювати ще у 2006 році. За це час пройшов різні сходинки. У 2020 році очолив банк. Треба сказати, що за цей час банк став дійсно міцніше. Були реалізовані сотні проектів, які посилили і банк і українську економіку. Банк в 2021 році отримав прибутку вже 1,75 млрд. грн.

Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку", - йдеться у дописі Мецгера.

Він стверджую, укладаючи угоди з клієнтами банку, працівники завжди дотримувались вимог закону, правил та процедур банківської роботи.

"Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку", - написав фігурант справи про напад на знімальну групу "Схем".

Євгеній Мецгер сподівається, що його звільнення з посади голови правління "Укресімбанку" допоможе відновити довіру до установи.

Фото: Євген Мецгер/Facebook

Нагадаємо:

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на них. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" на час розслідування. Голосіївський районний суд 11 жовтня Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відстороненого голову управління "Укрексімбанку" Мецгера посадили під нічний домашній арешт

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