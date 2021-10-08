Напад на журналістів "Схем": керівнику банку повідомлено про нову підозру

Напад на журналістів "Схем": керівнику банку повідомлено про нову підозру

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У Києві керівнику банку 8 жовтня повідомлено про нову підозру у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад під час інтерв’ю із головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

7 жовтня поліцейські вручили повідомлення про підозру керівництву "Укрексімбанку" у перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем".

Напад на журналістів "Схем": голові "Укрексімбанку" вручили підозру

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