Напад на журналістів "Схем": керівнику банку повідомлено про нову підозру

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У Києві керівнику банку 8 жовтня повідомлено про нову підозру у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".
Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.
Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.
Нагадаємо, у Києві в понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад під час інтерв’ю із головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.
7 жовтня поліцейські вручили повідомлення про підозру керівництву "Укрексімбанку" у перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем".