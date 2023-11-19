Напад на журналіста на Київщині: Ткач розповів подробиці та про підроблені номерні знаки

На журналіста-розслідувача Михайла Ткача ввечері 17 листопада напали під час знімання біля ресторану "Тандир", що у селищі Козин на Київщині. Там помітили колишніх високопосадовців Офісу генпрокурора, один із охоронців завдав журналістові удару.

Після публікації про напад поліція відкрила кримінальне провадження.

На своїй сторінці у Facebook Михайло Ткач розповів подробиці нападу.

За словами журналіста, 17 листопада, близько 22:20 на парковці ресторану "Тандир" знімальна група помітили багато автомобілів преміум класу. Близько 23:00 ресторан залишили декілька людей, серед яких був колишній заступник генерального прокурора.

"Нам стало цікаво і ми ще зачекали, щоб побачити інших гостей закладу. О 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі. Велика компанія з охороною. Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити довкола. Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів. Згодом, коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала взагалі впритул до нашої. Розуміючи, що я нікого не побачу, бо нас засліпили, я вийшов на двір. Одразу повідомив охорону, що я журналіст "Української правди" і продовжив знімати", - розповів Михайло Ткач.

Далі, за його словами, двоє охоронців почали закривати камеру. Третій підбіг до журналіста і вдарив його в шию і по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який Ткач знімав в той момент, не відкривається. Його намагаються відновити.

"Ми не знаємо, з ким пов‘язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Низка машин має оперативні або підроблені номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на запитання: чия охорона? Сподіваюсь, відео з камер закладу ще існує і допоможе відповісти на питання хто цей натовп з охороною, чому для них працює заклад після 23-ї, на яких підставах дехто з них використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття і чому їхня охорона вважає, що застосування сили до журналіста матиме менші наслідки ніж знімання журналістом тих, кого вони охороняють. ", - додав журналіст.

Нагадаємо, у лютому 2022 року в аеропорту Дніпра озброєні люди накинулася на знімальну групу "Української правди".

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