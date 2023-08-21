Напад на заступника голови Податкової служби у Києві: суд обрав затриманим запобіжні заходи

Нападниками виявилися раніше судимі 27-ми і 31-річний чоловіки.

У Києві суд обрав затриманим за напад на заступника голови Податкової служби Євгена Сокура запобіжні заходи. На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП у Києві затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби.

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Правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

Отримавши інформацію про підготовку до злочину з метою завдавання тілесних ушкоджень заздалегідь, 17 серпня о 8 ранку поліцейські затримали спільників, таким чином фактично врятувавши посадовця.

Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

Нападники мали фото потенційної жертви та його автомобіля / Фото: Національна поліція України

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Один із нападників на заступника голови Податкової служби / Фото: Національна поліція України

Другий нападник на заступника голови Податкової служби / Фото: Національна поліція України

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Солом’янський районний суд Києва обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.

Нагадаємо, в центрі Києва скоїли замах на заступника голови Податкової служби Євгена Сокура. Він обіймає посаду в.о. заступника голови ДПСУ близько трьох місяців. За даними нардепа Гетманцева, особи, які були виконавцями замаху, дають свідчення щодо замовників. Зокрема, йдеться про "схемників", які втратили "бізнес" і перетнули межу.

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