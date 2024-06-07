Напад на волонтерку в Києві: хулігану-пенсоінеру обрали запобіжний захід, його спільника затримали

Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 73-річному чоловікові, якого судять за напад на волонтерку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно – за винятками виходу на лікування чи в укриття.

Сторона захисту заявила, що поки не вирішила, чи оскаржуватиме рішення суду.

Що загрожує

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Він вказує, що підозрюваний раніше переконував, що в момент злочину нібито був в іншому місці. Фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати, вважає сторона обвинувачення. А ще він пенсіонер, тож може виїхати за кордон.

Літнього чоловіка судять за вчинення хуліганських дій. За це загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Спільника знайшли і затримали

Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі столиці, повідомляє поліція Києва.

Чоловік наразі дає покази слідчим, його дії кваліфіковані як хуліганство, а за вчинене порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Спільник пенсіонера-нападника / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, подія трапилась на початку тижня. У підземному переході в Оболонському району столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно поводились та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Причиною конфлікту нібито стало те, що дівчина розмовляла українською. Зухвалі дії порушників вона зафіксувала на телефон. Дівчина була вимушена припинити відеозапис, бо один із чоловіків плюнув їй в обличчя. Між нею і чоловіками зав'язалася бійка.

Читайте також: