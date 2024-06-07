Напад на волонтерку в Києві: хулігану-пенсоінеру обрали запобіжний захід, його спільника затримали

Пенсіонерам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 73-річному чоловікові, якого судять за напад на волонтерку.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно – за винятками виходу на лікування чи в укриття.
Сторона захисту заявила, що поки не вирішила, чи оскаржуватиме рішення суду.
Що загрожує
Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Він вказує, що підозрюваний раніше переконував, що в момент злочину нібито був в іншому місці. Фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати, вважає сторона обвинувачення. А ще він пенсіонер, тож може виїхати за кордон.
Літнього чоловіка судять за вчинення хуліганських дій. За це загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Спільника знайшли і затримали
Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі столиці, повідомляє поліція Києва.
Чоловік наразі дає покази слідчим, його дії кваліфіковані як хуліганство, а за вчинене порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, подія трапилась на початку тижня. У підземному переході в Оболонському району столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно поводились та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Причиною конфлікту нібито стало те, що дівчина розмовляла українською. Зухвалі дії порушників вона зафіксувала на телефон. Дівчина була вимушена припинити відеозапис, бо один із чоловіків плюнув їй в обличчя. Між нею і чоловіками зав'язалася бійка.
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