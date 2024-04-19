Напад на військового в Києві: що загрожує злочинцям

Слідчі Шевченківського управління поліції Києва завершили досудове розслідування розбійного нападу на українського військового, який було скоєно в лютому цього року.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Як повідомлялося раніше, тоді двоє нападників ударили потерпілого цеглиною по голові, відібрали мобільний телефон, гаманець і золоту каблучку. Поліцейські затримали їх протягом кількох годин.

Нападниками виявилися 44-річний харків’янин та 39-річний мешканець столиці. Їм було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

“Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду міста Києва. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці затримали за розбійний напад на чоловіка з маленькою дитиною місцевого мешканця. Він, погрожуючи ножем, вкрав велосипед і втік з місця злочину.

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