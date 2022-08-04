Наніс грим і підробив документи: у Києві шахрай намагався зняти 23 млн грн з чужого рахунку (фото)

Чоловік може бути причетний до 18 аналогічних злочинів у столиці.

У Києві викрили шахрая, який за допомогою гриму та підроблених документів намагався зняти з чужого рахунку 23 млн гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, зловмисник дізнався, що власник банківського рахунку, на якому знаходяться гроші, виїхав з України у зв’язку з повномасштабною війною. Видаючи себе за нього та підробивши документи на його ім’я, зловмисник надав працівнику банку, у якому відкрито рахунок, заяву про зміну номеру телефону, за яким проводиться ідентифікація клієнта.

Того ж дня в іншому відділенні цього ж банку, повторно видаючи себе за власника рахунку, шахрай подав заяву на відкриття іншого рахунку з одночасним виготовленням нової банківської платіжної картки і подальшим доступом до банківського рахунку потерпілого.

Незважаючи на якість підроблених документів та спроби шахрая шляхом гримування бути візуально схожим на дійсного власника рахунку, його було викрито та затримано.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі понад 740 тис. гривень.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення ще 18 епізодів заволодіння грошовими коштами громадян за аналогічною схемою, вчинених у інших районах столиці.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, у Києві митники спалили в печі 2,5 тис. контрафактних товарів Apple. Українці в Мережі обурилися - мовляв, товари можна було передати на потреби ЗСУ або постраждалим від війни.

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