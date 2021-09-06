"Намотував кола, розраховуючи на солідний чай": у Києві таксист вдарив літню іноземку та ногою розчавив окуляри

Очевидиця заблокувала своїм авто машину таксиста і пригрозила йому судом.

У Києві таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після того як з ним розплатилися, він штовхнув, а потім і вдарив одну з них.

Про це в розповіла очевидиця події Ольга Немцева.

"Ми з чоловіком стали свідками, як таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Наполохані обидві швидко зникли у стінах готелю", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За словами дівчини, охоронець готелю вдав, що нічого не відбувається. Тоді Ольга заблокувала своїм авто машину таксиста і пригрозила йому судом. Той в свою чергу заявив, що все зробив правильно і йому просто не пощастило, що вона їхала за ним.

Свою агресивну поведінку пояснив тим, що йому потрібно заробляти гроші. Він очікував більшу суму. Своєю чергою, пасажирки стверджують, що таксист намотував додаткові кола, ймовірно, розраховуючи на солідний чай.

Також він почав просити нічого нікому не розповідати.

"Я повела його до жінок на ресепшн просити пробачення. Перелякані, вони не одразу збагнули, що ми від них хочемо. Але цих вибачень мало! Я не хочу, щоб такий "шановний" попався моїй або вашій мамі! Звертаюся в МВС. Я не хочу, щоб в моїй країні був імідж бандитського краю, де не можна навіть безпечно в готель доїхати", - написала Ольга.

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